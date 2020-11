Хикмет Гаджиев разоблачил ложь армян

Помощник Президента, заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев раскрыл на своей странице в Twitter мошенничество армян.

Как передает Report, Хикмет Гаджиев разоблачил ложные пропаганды врага, поделившись двумя фотографиями в своем аккаунте.

"Фото 1: село Алескарлы Тертерского района Азербайджана подверглось обстрелу со стороны Армении. Я поделился фотографией этого дня. Моторная часть армянской ракеты "Смерч".

Фото 2: Неудачный армянский подлог. Даже паутину забыли снять", - написал в соцсети руководитель отдела внешней политики администрации Президента.