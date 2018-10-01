Хикмет Гаджиев: Разговор в Душанбе еще раз свидетельствует о том, что формат переговорного процесса остается неизменным

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Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Заместитель заведующего отделом внешних связей Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев ответил на вопросы АЗЕРТАДЖ в связи с разговором, состоявшимся между Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении в Душанбе.

Report представляет данное интервью:

-В Душанбе на полях саммита СНГ состоялся разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Что Вы можете сказать об этом?

-Разговор на полях саммита глав государств СНГ в Душанбе между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоялся по инициативе премьер-министра Армении. Это еще раз демонстрирует, что формат переговоров остается неизменным и переговоры ведутся именно между Арменией и Азербайджаном, как сторонами конфликта. Также хочу добавить, что в рамках этого же формата 26 сентября в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а в июле этого года в Брюсселе прошли встречи между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана.

Мы оцениваем это позитивно и Азербайджан всегда готов к конструктивным переговорам и контактам, служащим урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Это еще раз демонстрирует приверженность Азербайджана существующему формату.

-Как бы Вы прокомментировали вопрос укрепления режима прекращения огня на армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения войск?

-Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что главной причиной нарушения режима прекращения огня является незаконное пребывание армянских войск на оккупированных азербайджанских территориях и продолжение военной оккупации. Всегда виновником нарушения режима прекращения огня и обострения ситуации была армянская сторона. Хотел бы напомнить о широкомасштабных военных учениях, проведенных армянскими вооруженными силами на оккупированных территориях Азербайджана после встречи глав государств в ноябре 2014 года в Париже, подстрекательстве с известным инцидентом с вертолетом, а также обстреле из тяжелых орудий мирного населения, живущего вдоль линии соприкосновения войск, вооруженными силами Армении в апреле 2016 года, и умышленном обострении ситуации. Так что вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана в соответствии с требованиями резолюций Совета Безопасности ООН устранит не только фактор военного риска, но и необходимость в режиме прекращения огня и откроются всесторонние возможности для политического решения конфликта. Тем самым в регионе будут обеспечены мир, стабильность и безопасность.