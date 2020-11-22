О нас
Report Georgia
Аудио новости

Хикмет Гаджиев раскрыл еще один факт армянского вандализма

Хикмет Гаджиев раскрыл еще один факт армянского вандализма Еще один факт армянского вандализма. Кладбище в физулинском селе Кюрдляр полностью разрушено
Нагорно-карабахский конфликт
22 ноября 2020 г. 14:45
Хикмет Гаджиев раскрыл еще один факт армянского вандализма
Хикмет Гаджиев

"Еще один факт армянского вандализма. Кладбище в физулинском селе Кюрдляр полностью разрушено".

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Следует отметить, что представители дипломатического корпуса в нашей стране, в том числе послы, военные атташе и руководители представительств международных организаций в Азербайджане, посетили освобожденный от оккупации город Физули. Цель визита - ознакомить дипломатов и военных атташе с зверствами и преступлениями, совершенными вооруженными силами Армении в Физули.

Дипломатов и военных атташе сопровождают помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, помощник Первого вице-президента Эльчин Амирбеков и другие официальные лица.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ВидеоHikmət Hacıyev Ermənistanın vandalizmi ilə bağlı daha bir faktı açıqladı

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Доказательства участия наемников-террористов в войне против Азербайджана
ФотоДоказательства участия наемников-террористов в войне против Азербайджана
21 ноября 2020 г. 14:38
Азеристиликтеджхизат имеет долг в 18 млн манатов
"Азеристиликтеджхизат" имеет долг в 18 млн манатов
18 ноября 2020 г. 17:57
Азеристиликтеджхизат: С сегодняшнего дня началась подача тепла
"Азеристиликтеджхизат": С сегодняшнего дня началась подача тепла
18 ноября 2020 г. 17:49
На освобожденных территориях восстанавливается инфраструктура для телерадиовещания
На освобожденных территориях восстанавливается инфраструктура для телерадиовещания
18 ноября 2020 г. 16:24
Решение о практическом расширении TAP будет принято до середины 2021 года
Решение о практическом расширении TAP будет принято до середины 2021 года
18 ноября 2020 г. 14:51
Мурад Гейдаров: Поставки азербайджанского газа по TAP начнутся в конце года
Мурад Гейдаров: Поставки азербайджанского газа по TAP начнутся в конце года
18 ноября 2020 г. 12:30
Главный инфекционист: Нужно почаще проветривать помещение
Главный инфекционист: Нужно почаще проветривать помещение
18 ноября 2020 г. 11:30
Латвийский депутат: Армянская сторона вновь доказала, что она оккупант
Латвийский депутат: Армянская сторона вновь доказала, что она оккупант
17 ноября 2020 г. 13:17
Максим Курячий: Народ Азербайджана одержал победу над агрессором
Максим Курячий: Народ Азербайджана одержал победу над агрессором
16 ноября 2020 г. 11:50
Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов
Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов
12 ноября 2020 г. 17:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi