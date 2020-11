Хикмет Гаджиев раскрыл еще один факт армянского вандализма

"Еще один факт армянского вандализма. Кладбище в физулинском селе Кюрдляр полностью разрушено".

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Следует отметить, что представители дипломатического корпуса в нашей стране, в том числе послы, военные атташе и руководители представительств международных организаций в Азербайджане, посетили освобожденный от оккупации город Физули. Цель визита - ознакомить дипломатов и военных атташе с зверствами и преступлениями, совершенными вооруженными силами Армении в Физули.

Дипломатов и военных атташе сопровождают помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, помощник Первого вице-президента Эльчин Амирбеков и другие официальные лица.