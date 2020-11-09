Хикмет Гаджиев: Призывающая к террору армянский депутат должна быть лишена мандата ПАСЕ
Хикмет Гаджиев: Призывающая к террору армянский депутат должна быть лишена мандата ПАСЕПомощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в своем Twitter лишением мандата ПАСЕ депутата парламента Армении Наиры Зограбян.
Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в своем Twitter лишением мандата ПАСЕ депутата парламента Армении Наиры Зограбян.
"Депутат от фракции "Процветающая Армения" парламента Армении Наира Зограбян, представляющая свою страну в ПАСЕ и СЕ, призывает к террору и военным преступлениям против Азербайджана, ударив по Мингячевирскому водохранилищу. Политик с подобным мышлением должен быть лишен мандата ПАСЕ. Мы осуждаем это", - отметил Хикмет Гаджиев.
Naira Zohrabyan, Member of Armenian National Assembly from "Prosperous Armenia" Faction. Also represented at PACE/@coe. Calls for terror/#WarCrime against Azerbaijan by hitting Mingachevir reservoir. Politician with such mentality must be stripped of PACE mandate. We condemn it. pic.twitter.com/jElxB6QAAf