О нас
Report Georgia
Аудио новости

Хикмет Гаджиев: Призывающая к террору армянский депутат должна быть лишена мандата ПАСЕ

Хикмет Гаджиев: Призывающая к террору армянский депутат должна быть лишена мандата ПАСЕ Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в своем Twitter лишением мандата ПАСЕ депутата парламента Армении Наиры Зограбян.
Нагорно-карабахский конфликт
9 ноября 2020 г. 23:04
Хикмет Гаджиев: Призывающая к террору армянский депутат должна быть лишена мандата ПАСЕ
Хикмет Гаджиев

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в своем Twitter лишением мандата ПАСЕ депутата парламента Армении Наиры Зограбян.

"Депутат от фракции "Процветающая Армения" парламента Армении Наира Зограбян, представляющая свою страну в ПАСЕ и СЕ, призывает к террору и военным преступлениям против Азербайджана, ударив по Мингячевирскому водохранилищу. Политик с подобным мышлением должен быть лишен мандата ПАСЕ. Мы осуждаем это", - отметил Хикмет Гаджиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Terror çağırışları edən erməni deputat AŞ PA mandatından məhrum olunmalıdır

Новости партнеров

Другие новости из категории

В День Государственного флага освобождено 71 село, 1 поселок и 8 высот
В День Государственного флага освобождено 71 село, 1 поселок и 8 высот
9 ноября 2020 г. 21:43
МИД Азербайджана распространил информацию о сбитом российском вертолете
МИД Азербайджана распространил информацию о сбитом российском вертолете
9 ноября 2020 г. 21:25
Еще восемь стратегических высот освобождены от оккупации
Еще восемь стратегических высот освобождены от оккупации
9 ноября 2020 г. 20:52
От оккупации освобождены несколько сел Лачина
От оккупации освобождены несколько сел Лачина
9 ноября 2020 г. 20:47
Уничтожена живая сила противника в направлении Ходжавенда
Уничтожена живая сила противника в направлении Ходжавенда
9 ноября 2020 г. 20:18
Президент Ильхам Алиев объявил об освобождении еще 48 сел, 1 поселка и 8 высот
Президент Ильхам Алиев объявил об освобождении еще 48 сел, 1 поселка и 8 высот
9 ноября 2020 г. 20:10
Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу BBC News
Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу BBC News
9 ноября 2020 г. 19:54
Уничтожен ЗРК Оса противника на Ходжавендском направлении фронта
ВидеоУничтожен ЗРК "Оса" противника на Ходжавендском направлении фронта
9 ноября 2020 г. 19:22
Сепаратистский режим признал потерю Шуши
Сепаратистский режим признал потерю Шуши
9 ноября 2020 г. 18:54
Уничтожен ЗРК Тор-М2КМ противника на Ходжавендском направлении фронта
Уничтожен ЗРК "Тор-М2КМ" противника на Ходжавендском направлении фронта
9 ноября 2020 г. 18:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi