Хикмет Гаджиев осудил нападки армян на TRT

Хикмет Гаджиев осудил нападки армян на TRTТо, что армянский агитпроп держит на прицеле TRT и другие турецкие СМИ, говорит о том, что Турция играет значимую роль в донесении до мировой общественности военных преступлений
"TRT всегда освещал нападения Армении на гражданское население Азербайджана".
Как сообщает Report, об этом на своей странице в Твиттере написал помощник президента Азербайджана- заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
"То, что армянский агитпроп держит на прицеле TRT и другие турецкие СМИ, говорит о том, что Турция играет значимую роль в донесении до мировой общественности военных преступлений", - подчеркнул он.
Ermənistan propaqandasının @TRT kanalını hədəfə alması onu göstərir ki, @trt və digər Türkiyə mediası Ermənistanın hərbi cinayətlərinin və həqiqətlərin dünyaya çatdırılmasında mühüm rol oynayır. @TRT hər zaman Ermənistanın mülki Azərbaycan əhalisini hədəfə almasını işıqlandırıb.