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Хикмет Гаджиев осудил нападки армян на TRT

Хикмет Гаджиев осудил нападки армян на TRT То, что армянский агитпроп держит на прицеле TRT и другие турецкие СМИ, говорит о том, что Турция играет значимую роль в донесении до мировой общественности военных преступлений
Нагорно-карабахский конфликт
5 ноября 2020 г. 15:30
Хикмет Гаджиев осудил нападки армян на TRT
Хикмет Гаджиев
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"TRT всегда освещал нападения Армении на гражданское население Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Твиттере написал помощник президента Азербайджана- заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"То, что армянский агитпроп держит на прицеле TRT и другие турецкие СМИ, говорит о том, что Турция играет значимую роль в донесении до мировой общественности военных преступлений", - подчеркнул он.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev condemns Armenians' targeting of TRT
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev ermənilərin TRT-ni hədəfə almasını pisləyib

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