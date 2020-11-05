Хикмет Гаджиев осудил нападки армян на TRT

То, что армянский агитпроп держит на прицеле TRT и другие турецкие СМИ, говорит о том, что Турция играет значимую роль в донесении до мировой общественности военных преступлений

"TRT всегда освещал нападения Армении на гражданское население Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Твиттере написал помощник президента Азербайджана- заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"То, что армянский агитпроп держит на прицеле TRT и другие турецкие СМИ, говорит о том, что Турция играет значимую роль в донесении до мировой общественности военных преступлений", - подчеркнул он.