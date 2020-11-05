Хикмет Гаджиев обратился к ОБСЕ и «Репортерам без границ»

Теперь журналист итальянской La Republica Пейтро Дель Ре подвергается оскорбительной атаке армянского лобби. Так было и с журналистами TF1 и «The New York Times», которым армянское лобби угрожало физически. Мы решительно осуждаем такие нападения на свобод

Теперь журналист итальянской La Republica Пейтро Дель Ре подвергается оскорбительной атаке армянского лобби. Так было и с журналистами TF1 и «The New York Times», которым армянское лобби угрожало физически. Мы решительно осуждаем такие нападения на свободные СМИ и cвободу слова.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Мы призываем «Репортеры без границ» и Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ осудить и порицать физические, словесные угрозы, оскорбительные личные нападки на профессиональных журналистов и СМИ, освещавших объективные реалии армяно-азербайджанского конфликта. Свобода слова должна соблюдаться», - сказал Х.Гаджиев.