Хикмет Гаджиев обратился к ОБСЕ и «Репортерам без границ»

Теперь журналист итальянской La Republica Пейтро Дель Ре подвергается оскорбительной атаке армянского лобби. Так было и с журналистами TF1 и «The New York Times», которым армянское лобби угрожало физически. Мы решительно осуждаем такие нападения на свободные СМИ и cвободу слова.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Мы призываем «Репортеры без границ» и Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ осудить и порицать физические, словесные угрозы, оскорбительные личные нападки на профессиональных журналистов и СМИ, освещавших объективные реалии армяно-азербайджанского конфликта. Свобода слова должна соблюдаться», - сказал Х.Гаджиев.