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Хикмет Гаджиев о возможности участия Ирана в урегулировании в Карабахе

Хикмет Гаджиев о возможности участия Ирана в урегулировании в Карабахе Иран может в будущем внести свой вклад в урегулирование карабахского конфликта.
Нагорно-карабахский конфликт
30 октября 2020 г. 10:59
Хикмет Гаджиев о возможности участия Ирана в урегулировании в Карабахе
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Иран может в будущем внести свой вклад в урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил в интервью РИА Новости помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Иран, как региональная держава, региональная страна, тоже заинтересован в обеспечении мира и безопасности, поэтому Иран тоже имеет право участвовать в этом процессе – обеспечении мира и безопасности в регионе Южного Кавказа. Может быть, в будущем будут какие-то механизмы, контактные группы в рамках этого процесса. Иран может тоже сделать свой вклад в процесс урегулирования конфликта", - заявил Гаджиев.

По его словам, визит замглавы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Баку был плодотворным. "Мы обсудили все вопросы двусторонней повестки дня, одновременно урегулирование (карабахского - ред.) конфликта. Иран тоже заинтересован в обеспечении мира и безопасности. Мы тоже очень высоко ценим, что Иран всегда поддерживал и поддерживает территориальную целостность Азербайджана в рамках ее международно признанных границ", - подчеркнул Гаджиев.

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