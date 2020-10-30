Хикмет Гаджиев о возможности участия Ирана в урегулировании в Карабахе

Иран может в будущем внести свой вклад в урегулирование карабахского конфликта.

Иран может в будущем внести свой вклад в урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил в интервью РИА Новости помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Иран, как региональная держава, региональная страна, тоже заинтересован в обеспечении мира и безопасности, поэтому Иран тоже имеет право участвовать в этом процессе – обеспечении мира и безопасности в регионе Южного Кавказа. Может быть, в будущем будут какие-то механизмы, контактные группы в рамках этого процесса. Иран может тоже сделать свой вклад в процесс урегулирования конфликта", - заявил Гаджиев.

По его словам, визит замглавы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Баку был плодотворным. "Мы обсудили все вопросы двусторонней повестки дня, одновременно урегулирование (карабахского - ред.) конфликта. Иран тоже заинтересован в обеспечении мира и безопасности. Мы тоже очень высоко ценим, что Иран всегда поддерживал и поддерживает территориальную целостность Азербайджана в рамках ее международно признанных границ", - подчеркнул Гаджиев.