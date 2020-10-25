Хикмет Гаджиев о павшем за освобождение Карабаха солдате Дмитрие Солнцеве

«Отважный сын Азербайджана - солдат Солнцев Дмитрий Александрович погиб в битве за освобождение наших земель от оккупации Армении».

«Отважный сын Азербайджана - солдат Солнцев Дмитрий Александрович погиб в битве за освобождение наших земель от оккупации Армении».

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

“Ему было 25 лет. Как этнический русский он был гордым гражданином мультикультурного Азербайджана.

Покойся с миром Дорогой Дмитрий!”, - написал Х.Гаджиев.