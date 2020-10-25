О нас
Report Georgia

Хикмет Гаджиев о павшем за освобождение Карабаха солдате Дмитрие Солнцеве

Хикмет Гаджиев о павшем за освобождение Карабаха солдате Дмитрие Солнцеве «Отважный сын Азербайджана - солдат Солнцев Дмитрий Александрович погиб в битве за освобождение наших земель от оккупации Армении».
Нагорно-карабахский конфликт
3005
25 октября 2020 г. 21:19
Хикмет Гаджиев о павшем за освобождение Карабаха солдате Дмитрие Солнцеве
Хикмет Гаджиев

«Отважный сын Азербайджана - солдат Солнцев Дмитрий Александрович погиб в битве за освобождение наших земель от оккупации Армении».

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

“Ему было 25 лет. Как этнический русский он был гордым гражданином мультикультурного Азербайджана.

Покойся с миром Дорогой Дмитрий!”, - написал Х.Гаджиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

Президент: Ежедневно Армении отправляют самое современное вооружение
Президент: Ежедневно Армении отправляют самое современное вооружение
26 октября 2020 г. 00:27
Верховный главнокомандущий: Никто не сможет противостоять Азербайджану
Верховный главнокомандущий: Никто не сможет противостоять Азербайджану
26 октября 2020 г. 00:17
Президент: Часть Кельбаджара освобождена от оккупантов
Президент: Часть Кельбаджара освобождена от оккупантов
25 октября 2020 г. 21:31
МО: Живая сила, техника и огневые точки противника уничтожены
МО: Живая сила, техника и огневые точки противника уничтожены
25 октября 2020 г. 19:36
Противник был вынужден отступить, неся потери
ВидеоПротивник был вынужден отступить, неся потери
25 октября 2020 г. 19:21
Лачин и Губадлы подвергаются ракетно-артиллерийскому обстрелу с территории Армении
Лачин и Губадлы подвергаются ракетно-артиллерийскому обстрелу с территории Армении
24 октября 2020 г. 14:29
Хикмет Гаджиев: Новая волна дениализма начнется со стороны Армении
ВидеоХикмет Гаджиев: Новая волна дениализма начнется со стороны Армении
24 октября 2020 г. 08:36
Обстановка на фронте по состоянию на 24 октября
Обстановка на фронте по состоянию на 24 октября
24 октября 2020 г. 08:15
Джейхун Байрамов обсудил Карабахский конфликт с Нэнси Пелоси
Джейхун Байрамов обсудил Карабахский конфликт с Нэнси Пелоси
24 октября 2020 г. 04:56
Добровольческие отряды и боевая техника противника уничтожены
Добровольческие отряды и боевая техника противника уничтожены
23 октября 2020 г. 23:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi