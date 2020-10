Хикмет Гаджиев о лесных пожарах в Дашкесане

"Грубо нарушив режим гуманитарного прекращения огня, вооруженные силы Армении подвергли обстрелу Дашкесанский район Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"В результате обстрела начался пожар. Пожарные пытаются потушить огонь и свести к минимуму экологический террор Армении. К счастью, потерь среди мирного населения нет", - отметил Х.Гаджиев.