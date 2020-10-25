Хикмет Гаджиев: Многие члены парламента Франции финансируются армянским лобби

Страны-сопредседатели должны обеспечить нейтралитет и беспристрастность в посреднической миссии

"В СМИ Армении сообщается о визите делегации парламента Франции в Армению и на оккупированные территории Азербайджана. В то время, когда военная агрессия Армении против Азербайджана продолжается, а официальный Ереван совершает террор и массовые военные преступления против мирного населения Азербайджана с использованием баллистических ракет, визит делегации парламента Франции в Армению носит односторонний и предвзятый характер. Ни для кого не секрет, что многие из участвовавших в визите членов парламента Франции связаны и финансируются армянским лобби".

Как сообщает Report, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Франция является сопредседателем Минской группы ОБСЕ. Страны-сопредседатели должны обеспечить нейтралитет и беспристрастность в посреднической миссии. Этот визит ставит под сомнение нейтралитет Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Провокационные шаги подобного рода в нынешнее чувствительное время по праву вызывают серьезное возмущение азербайджанской общественности.

Этот визит не способствует снижению напряженности в регионе, а напротив, еще больше побуждает Армению совершать новые военные преступления против гражданского населения Азербайджана, особенно против детей, продолжать оккупационную политику в отношении Азербайджана.

Мы рекомендуем парламентской делегации Франции на встрече с премьер-министром Армении напомнить об ответственности, которую он несет за совершенные им военные преступления, в частности за гибель мирных жителей в результате обстрела баллистическими и реактивными ракетами Гянджи, Тертера, Мингячевира и других городов Азербайджана", - сказал он.