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Хикмет Гаджиев: Многие члены парламента Франции финансируются армянским лобби

Хикмет Гаджиев: Многие члены парламента Франции финансируются армянским лобби Страны-сопредседатели должны обеспечить нейтралитет и беспристрастность в посреднической миссии
Нагорно-карабахский конфликт
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25 октября 2020 г. 11:22
Хикмет Гаджиев: Многие члены парламента Франции финансируются армянским лобби
Хикмет Гаджиев

"В СМИ Армении сообщается о визите делегации парламента Франции в Армению и на оккупированные территории Азербайджана. В то время, когда военная агрессия Армении против Азербайджана продолжается, а официальный Ереван совершает террор и массовые военные преступления против мирного населения Азербайджана с использованием баллистических ракет, визит делегации парламента Франции в Армению носит односторонний и предвзятый характер. Ни для кого не секрет, что многие из участвовавших в визите членов парламента Франции связаны и финансируются армянским лобби".

Как сообщает Report, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Франция является сопредседателем Минской группы ОБСЕ. Страны-сопредседатели должны обеспечить нейтралитет и беспристрастность в посреднической миссии. Этот визит ставит под сомнение нейтралитет Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Провокационные шаги подобного рода в нынешнее чувствительное время по праву вызывают серьезное возмущение азербайджанской общественности.

Этот визит не способствует снижению напряженности в регионе, а напротив, еще больше побуждает Армению совершать новые военные преступления против гражданского населения Азербайджана, особенно против детей, продолжать оккупационную политику в отношении Азербайджана.

Мы рекомендуем парламентской делегации Франции на встрече с премьер-министром Армении напомнить об ответственности, которую он несет за совершенные им военные преступления, в частности за гибель мирных жителей в результате обстрела баллистическими и реактивными ракетами Гянджи, Тертера, Мингячевира и других городов Азербайджана", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Fransa deputatlarının əksəriyyətinin erməni lobbisi tərəfindən maliyyələşdirildiyi heç kimə sirr deyil"

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