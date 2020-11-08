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Хикмет Гаджиев написал об освобождении города Шуша

Хикмет Гаджиев написал об освобождении города Шуша «Президент Ильхам Алиев, Победоносный Верховный Главнокомандующий
Нагорно-карабахский конфликт
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8 ноября 2020 г. 14:41
Хикмет Гаджиев написал об освобождении города Шуша

"Президент Ильхам Алиев, Победоносный Верховный Главнокомандующий, бесконечная благодарность от нашего народа за то, что освободили Шушу!!!

Да здравствует Верховный Главнокомандующий, да здравствует Азербайджан! Карабах - это Азербайджан!

Аллах рехмет елесин всем нашим шехидам! Пусть выздоравливают наши раненые солдаты и офицеры!".

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev Şuşanın işğaldan azad olunmasından yazdı

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