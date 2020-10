Хикмет Гаджиев о ракетной атаке на Барду: погибли 3 мирных жителя, 10 женщин и детей ранены

“В результате массированного ракетного обстрела Арменией Барды погибли три мирных жителя, 10 женщин и детей тяжело ранены. Военные преступления Армении продолжаются".

Как передает Report, об этом в своем аккаунте в Твиттер написал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

“Сегодня Министерство обороны Армении заявило, что нанесет жесткий удар. Под этим они подразумевают гражданских лиц, детей и женщин", - написал он.

Number of killed in Barda raised to four as a result of Armenia's missile attack. Indiscriminate and targeted attack against civilians continues.