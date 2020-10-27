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Хикмет Гаджиев о ракетной атаке на Барду: погибли 3 мирных жителя, 10 женщин и детей ранены

Хикмет Гаджиев о ракетной атаке на Барду: погибли 3 мирных жителя, 10 женщин и детей ранены “В результате массированного ракетного обстрела Арменией Барды погибли три мирных жителя, 10 женщин и детей тяжело ранены. Военные преступления Армении продолжаются".
Нагорно-карабахский конфликт
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27 октября 2020 г. 18:13
Хикмет Гаджиев о ракетной атаке на Барду: погибли 3 мирных жителя, 10 женщин и детей ранены

“В результате массированного ракетного обстрела Арменией Барды погибли три мирных жителя, 10 женщин и детей тяжело ранены. Военные преступления Армении продолжаются".

Как передает Report, об этом в своем аккаунте в Твиттер написал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

“Сегодня Министерство обороны Армении заявило, что нанесет жесткий удар. Под этим они подразумевают гражданских лиц, детей и женщин", - написал он.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev Bərdəyə raket hücumundan yazdı: 3 mülki şəxs həlak olub, 10 nəfər uşaq və qadın ağır yaralanıb

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