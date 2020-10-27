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Гаджиев: Используя гуманитарное прекращение огня, Армения хочет подготовиться к новым атакам

Гаджиев: Используя гуманитарное прекращение огня, Армения хочет подготовиться к новым атакам "Гуманитарное прекращение огня отличается от других форматов. Во время гуманитарного прекращения огня ведется гуманитарная деятельность, обмен телами убитых солдат. Азербайджан одобрил это, однако Армения не верна своим обещаниям".
Нагорно-карабахский конфликт
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27 октября 2020 г. 17:36
Гаджиев: Используя гуманитарное прекращение огня, Армения хочет подготовиться к новым атакам
Хикмет Гаджиев

"Гуманитарное прекращение огня отличается от других форматов. Во время гуманитарного прекращения огня ведется гуманитарная деятельность, обмен телами убитых солдат. Азербайджан одобрил это, однако Армения не верна своим обещаниям".

Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу “Аль-Джазира” заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"11 октября в Москве было сделано заявление о достижении гуманитарного прекращения огня. Уже на следующий день Армения нанесла ракетный удар по Гяндже - второму по величине городу Азербайджана, в котором проживает 500 тысяч человек. То есть Армения подвергла обстрелу мирных жителей, гражданские объекты, тем самым нарушив гуманитарное прекращение огня. После этого во второй раз была достигнута договоренность о гуманитарном прекращении огня, но Армения вновь подвергла обстрелу позиции азербайджанских войск. Как им доверять после этого?! Вооруженные силы Армении вновь подвергли обстрелу Гянджу, используя ракету “SCUD”. В результате были убиты 14 гражданских лиц, более 40 человек получили ранения. До сих пор было убито более 60 мирных азербайджанцев. С начала боев были ранены 250 гражданских лиц. Все эти цифры свидетельствуют о нежелании Армении соблюдать гуманитарное прекращение огня. Используя это время, Армения хочет выгадать время и подготовиться к новым атакам", - отметил помощник президента.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Ermənistan humanitar atəşkəsdən istifadə edərək yeni hücumlara hazırlaşmaq istəyir"

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