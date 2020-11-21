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Хикмет Гаджиев: Физули превратился в руины

Хикмет Гаджиев: Физули превратился в руины Телеканал Euronews подготовил репортаж из освобожденного города Физули.
Нагорно-карабахский конфликт
21 ноября 2020 г. 03:56
Хикмет Гаджиев: Физули превратился в руины
Хикмет Гаджиев

Телеканал Euronews подготовил репортаж из освобожденного города Физули.

Как передает Report, сюжет был подготовлен под названием "Азербайджанский город-призрак под руинами".

В репортаж также входит интервью с помощником Президента Азербайджанской Республики - заведующим отделом внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым.

"Физули превратился в руины, в результате длительной варварской оккупации Армении", - сказал Х.Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоHikmət Hacıyev: Füzuli Ermənistanın işğalı nəticəsində xarabalığa çevrilib

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