Хикмет Гаджиев: Физули превратился в руины

Телеканал Euronews подготовил репортаж из освобожденного города Физули.

Как передает Report, сюжет был подготовлен под названием "Азербайджанский город-призрак под руинами".

В репортаж также входит интервью с помощником Президента Азербайджанской Республики - заведующим отделом внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым.

"Физули превратился в руины, в результате длительной варварской оккупации Армении", - сказал Х.Гаджиев.