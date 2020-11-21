Хикмет Гаджиев: Физули превратился в руины

Телеканал Euronews подготовил репортаж из освобожденного города Физули.
Как передает Report, сюжет был подготовлен под названием "Азербайджанский город-призрак под руинами".
В репортаж также входит интервью с помощником Президента Азербайджанской Республики - заведующим отделом внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым.
"Физули превратился в руины, в результате длительной варварской оккупации Армении", - сказал Х.Гаджиев.
Ghost Town Füzuli in ruins as a result of Armeni's three dacade long barbaric occupation.— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev)
@euronewsreportage https://t.co/ubxNOdj1ui November 20, 2020