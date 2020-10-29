Хикмет Гаджиев: Если они мужчины, пусть выйдут на поле боя

"Их сил хватает только на ракетный обстрел женщин и детей"

"Министр иностранных дел Азербайджана проинформировал страны-сопредседатели минской группы ОБСЕ и другие международные организации в связи с ракетным обстрелом вооруженными силами Армении Барды".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил помощник президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, это событие случилось после встречи в Вашингтоне: "Предстоят встречи в Женеве. В преддверии этих встреч Армения в очередной раз совершила предательское, подлое и бесчестное нападение. В центре Барды нет никаких военных объектов. Они могут уничтожать только мирное население. Их целью является убийство мирного населения. Однако все это не может напугать азербайджанский народ. Если они думают, что таким образом могут сломить волю народа, они ошибаются. Если они мужчины, пусть выйдут на поле боя. С поля боя они бегут, потеряв честь. Их сил хватает только на ракетный обстрел женщин и детей. Мы гоним их как псов и дальше будем гнать".