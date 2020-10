Еще один мирный житель Азербайджана погиб в результате обстрела ВС Армении

Еще один мирный житель погиб в результате ракетного обстрела со стороны Армении.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей официальной странице в Twitter.

"Еще один мирный житель убит ВС Армении в селе Тап Геранбойского района. Ракета упала на крышу дома. Военные преступления Армении продолжаются", - написал он.

Как сообщала ранее Генпрокуратура Азербайджана, в результате нападения вооруженных сил Армении в период с 27 сентября до сегодняшнего дня 90 мирных граждан убито, 392 – ранено.