Хикмет Гаджиев: Азербайджан не воюет против армянского населения

Азербайджан не воюет против армянского населения

"Мы призываем гражданское армянское население, проживающее на оккупированных территориях Азербайджана, не поддаваться на потенциальные провокации вооруженных сил Армении и режима криминальной хунты, и держаться подальше от военных объектов".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Как отметил Верховный главнокомандующий, президент Ильхам Алиев, Азербайджан не воюет против армянского населения.

На основе принципов гуманизма и Женевских конвенций мы готовы оказать всю необходимую гуманитарную поддержку гражданскому населению и армянским военнослужащим, желающим перейти на территории, находящиеся под контролем Вооруженных сил Азербайджана", - подчеркнул помощник президента Азербайджана.