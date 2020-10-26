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Хикмет Гаджиев: Азербайджан не воюет против армянского населения

Хикмет Гаджиев: Азербайджан не воюет против армянского населения Азербайджан не воюет против армянского населения
Нагорно-карабахский конфликт
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26 октября 2020 г. 11:28
Хикмет Гаджиев: Азербайджан не воюет против армянского населения
Хикмет Гаджиев
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"Мы призываем гражданское армянское население, проживающее на оккупированных территориях Азербайджана, не поддаваться на потенциальные провокации вооруженных сил Армении и режима криминальной хунты, и держаться подальше от военных объектов".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Как отметил Верховный главнокомандующий, президент Ильхам Алиев, Азербайджан не воюет против армянского населения.

На основе принципов гуманизма и Женевских конвенций мы готовы оказать всю необходимую гуманитарную поддержку гражданскому населению и армянским военнослужащим, желающим перейти на территории, находящиеся под контролем Вооруженных сил Азербайджана", - подчеркнул помощник президента Азербайджана.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: “Azerbaijan does not fight against Armenian population”
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan erməni mülki əhali və hərbçilərə müraciət

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