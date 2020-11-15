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Хикмет Гаджиев: Армяне сжигают гражданские объекты в Кельбаджаре

Хикмет Гаджиев: Армяне сжигают гражданские объекты в Кельбаджаре "Лица, незаконно размещенные в Кельбаджаре, должны быть выселены".
Нагорно-карабахский конфликт
15 ноября 2020 г. 15:39
Хикмет Гаджиев: Армяне сжигают гражданские объекты в Кельбаджаре
Хикмет Гаджиев

"Лица, незаконно размещенные в Кельбаджаре, должны быть выселены".

Как передает Report, об этом на брифинге сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, армяне, покидающие территорию, сжигают гражданские объекты: "В рамках этого процесса они покидают территорию, нанося ущерб окружающей среде и объектам. Этот экологический террор должен быть предотвращен. Постройки на территории также незаконны. В последний момент, в процессе освобождения этих территорий от оккупации наносится ущерб памятникам культуры. В Агдаме они также проводили незаконные археологические раскопки на территории. Есть также попытки увезти в Армению то, что было найдено во время раскопок", - отметил помощник Президента.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Kəlbəcərdəki mülki obyektlər ermənilər tərəfindən yandırılır"

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