Хикмет Гаджиев: Армения совершила экологический террор

Hikmət Hacıyev: "Ermənistanın törətdiyi ekoloji terror təsbit edilib"

Министерство экологии и природных ресурсов выявило на деоккупированных землях Азербайджана массовый экологический террор и катастрофу, совершенные Арменией в годы оккупации.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в Твиттере поделился помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Платановые и сосновые леса, в том числе тысячелетние чинары, уничтожены. Их жестокость не обошла стороной и диких животных", - отметил он.