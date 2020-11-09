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Хикмет Гаджиев: Армения совершила экологический террор

Хикмет Гаджиев: Армения совершила экологический террор Hikmət Hacıyev: "Ermənistanın törətdiyi ekoloji terror təsbit edilib"
Нагорно-карабахский конфликт
9 ноября 2020 г. 14:17
Хикмет Гаджиев: Армения совершила экологический террор
Хикмет Гаджиев

Министерство экологии и природных ресурсов выявило на деоккупированных землях Азербайджана массовый экологический террор и катастрофу, совершенные Арменией в годы оккупации.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в Твиттере поделился помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Платановые и сосновые леса, в том числе тысячелетние чинары, уничтожены. Их жестокость не обошла стороной и диких животных", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Ermənistanın törətdiyi ekoloji terror təsbit edilib"

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