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Хикмет Гаджиев: Армянская сторона размещает огневые точки внутри гражданских объектов

Хикмет Гаджиев: Армянская сторона размещает огневые точки внутри гражданских объектов Об этом сказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев
Нагорно-карабахский конфликт
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24 октября 2020 г. 13:12
Хикмет Гаджиев: Армянская сторона размещает огневые точки внутри гражданских объектов
Хикмет Гаджиев

"Армения на государственном уровне продолжает террор и военные преступления против мирного населения Азербайджана, особенно против детей и подростков".

Как передает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"По информации Генеральной прокуратуры, сегодня в результате обстрела ракетами "Смерч" Тертерского района и его сел погиб Исмаилзаде Орхан Рахбар оглу, 2004 года рождения.

Несмотря на усилия врачей, скончался проходящий в больнице в стационарном порядке лечение Маяков Артур Владимирович (Рамиз оглу), гражданин Российской Федерации, 2007 года рождения, получивший тяжелые ранения в результате обстрела населенных пунктов Гянджи ракетами "Скад" 17 октября. Маяков Артур Владимирович приехал в Гянджу в гости к своей тете.

Покойный будет похоронен в соответствии с православными традициями при поддержке Исполнительной власти города Гянджи и Александро-Невской церкви в Гяндже. Об этом сообщили посольству Российской Федерации в Азербайджане посредством Министерства иностранных дел", - сообщил помощник президента.

Х.Гаджиев отметил, что в настоящее время армянские вооруженные силы продолжают обстреливать азербайджанские города на линии фронта из тяжелой артиллерии и другого оружия:

"В отличие от Армении, Азербайджан не атакует мирных жителей и гражданские объекты. Азербайджан серьезно учитывает требования, установленные в международном гуманитарном праве, такие как военная необходимость, легитимные военные цели и пропорциональность ответных мер. Как отмечали иностранные журналисты, побывавшие в Ханкенди, армянская сторона использует террористическую тактику, размещая огневые точки внутри и вблизи гражданских объектов. Мы призываем мирных жителей, проживающих на оккупированных территориях Азербайджана, держаться подальше от военных объектов. Как отметил Верховный главнокомандующий, президент Ильхам Алиев, у Азербайджана нет проблем с мирным армянским населением. Мы готовы оказать всю гуманитарную помощь и поддержку мирным жителям и военнослужащим, желающим перейти на азербайджанскую сторону. Полная ответственность за совершенные против мирных жителей военные преступления, военную авантюру ложится на военно-политическое руководством Армении".

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi işğal altındakı ərazilərdə yaşayan mülki insanları hərbi obyektlərdən kənar durmağa çağırıb

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