Хикмет Гаджиев: Армения прибегла к провокациям в различных направлениях фронта

"Под руководством Верховного главнокомандующего наши Вооруженные силы продолжают свою деятельность. Сегодня вооруженные силы Армении прибегли к провокациям в различных направлениях фронта".

"Под руководством Верховного главнокомандующего наши Вооруженные силы продолжают свою деятельность. Сегодня вооруженные силы Армении прибегли к провокациям в различных направлениях фронта".

Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, международное сообщество поддерживает территориальную целостность Азербайджана: "Это результат успешной дипломатической деятельности главы государства".