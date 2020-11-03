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Хикмет Гаджиев: Армения прибегла к провокациям в различных направлениях фронта

Хикмет Гаджиев: Армения прибегла к провокациям в различных направлениях фронта "Под руководством Верховного главнокомандующего наши Вооруженные силы продолжают свою деятельность. Сегодня вооруженные силы Армении прибегли к провокациям в различных направлениях фронта".
Нагорно-карабахский конфликт
3 ноября 2020 г. 15:21
Хикмет Гаджиев: Армения прибегла к провокациям в различных направлениях фронта
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"Под руководством Верховного главнокомандующего наши Вооруженные силы продолжают свою деятельность. Сегодня вооруженные силы Армении прибегли к провокациям в различных направлениях фронта".

Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, международное сообщество поддерживает территориальную целостность Азербайджана: "Это результат успешной дипломатической деятельности главы государства".

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Ermənistan cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində təxribata əl atıb"

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