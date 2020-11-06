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Отто Хаузер: Армения должна вернуть все оккупированные территории

Отто Хаузер: Армения должна вернуть все оккупированные территории "Это говорит об отчаянии армян. И ужасно, что из-за этого гибнут люди"
Нагорно-карабахский конфликт
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6 ноября 2020 г. 09:39
Отто Хаузер: Армения должна вернуть все оккупированные территории
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"Пришло время Армении остановить войну и вернуть все оккупированные территории. Армяне погибают за незаконно оккупированные территории, которые им не принадлежат".

Об этом Report заявил почетный консул Азербайджана в Германии Отто Хаузер.

По его мнению, премьер-министр Армении Никол Пашинян сейчас находится под сильным политическим давлением так называемого "карабахского клана".

"Армения в конце концов должна осознать, что международное право превыше права на самоопределение. Нагорный Карабах не признан ни одним государством в мире, в частности, самой Арменией. А в таком случае, я не понимаю смысла данной незаконной оккупации", - сказал он.

По его словам, тактикой ракетного обстрела азербайджанских городов, находящихся вдали от фронта, армянская сторона рассчитывает спровоцировать Азербайджан на удары по территории самой Армении.

"Этим они хотят втянут в войну Россию, так как она является их союзником. Это говорит об отчаянии армян. И ужасно, что из-за этого гибнут люди. У Армении сейчас есть шанс вернуть территории Азербайджану, чтобы установить мир", - заявил О. Хаузер.

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