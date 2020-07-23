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Халаф Халафов: Началось разбирательство в связи с поставками оружия из Сербии в Армению

Халаф Халафов: Началось разбирательство в связи с поставками оружия из Сербии в Армению Азербайджанская сторона ждет адекватного разъяснения
Нагорно-карабахский конфликт
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23 июля 2020 г. 14:49
Халаф Халафов: Началось разбирательство в связи с поставками оружия из Сербии в Армению

"В связи с использованием армянами поставленного из Сербии оружия во время провокации в Товузском районе Азербайджана были проведены соответствующие переговоры. Сербское государство начало официальное разбирательство в связи с этим, мы ждем итогового объяснения".

Как передает Report, об этом на сегодняшнем брифинге в МИД заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

"Сербская сторона понимает серьезность вопроса. Когда я пригласил временного поверенного в делах Сербии в МИД, я открыто заявил, что у нас имеется достоверная информация о том, что из Сербии в Армению была отправлена крупная партия оружия. Теперь слово за сербской стороной. Это нужно расследовать и дать нам объяснение о произошедшем, ждем результатов. Безусловно, мы продолжаем контакты посредством нашего посольства. Наш посол провел в этой стране определенные встречи, мы  получили ответы на некоторые вопросы. Сербская сторона уже начала процесс официального разбирательства этого вопроса. Азербайджанская сторона ждет адекватного разъяснения", - подчеркнул замминистра.

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Версия на азербайджанском языке Xələf Xələfov: "Erməni təxribatı zamanı Serbiya silahlarından istifadə olunması ilə bağlı rəsmi araşdırmalar başlayıb"
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