ГУАМ осуждает оккупацию Шуши

Организация за демократию и экономическое развитие — ГУАМ осуждает оккупацию города Шуши вооруженными силами Армении.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении секретариата организации.

"Мы вновь выражаем нашу поддержку независимости и суверенитету Азербайджана в пределах его международно признанных границ",- заявили в организации.

Ранее министерство иностранных дел Азербайджанской Республики распространило заявление в связи с 28-й годовщиной оккупации города Шуши вооруженными силами Армении.