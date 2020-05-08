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ГУАМ осуждает оккупацию Шуши

ГУАМ осуждает оккупацию Шуши

Организация за демократию и экономическое развитие — ГУАМ осуждает оккупацию города Шуши вооруженными силами Армении.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении секретариата организации.

"Мы вновь выражаем нашу поддержку независимости и суверенитету Азербайджана в пределах его международно признанных границ",- заявили в организации. 

Ранее министерство иностранных дел Азербайджанской Республики распространило заявление в связи с 28-й годовщиной оккупации города Шуши вооруженными силами Армении.

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