Грязная вода стала причиной распространения инфекционных заболеваний в армянской армии

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Одной из самых большим проблем расположенной на оккупированных землях Нагорного Карабаха армянской армии является плачевное состояние снабжения солдат питьевой водой.

Как сообщает Report, в последние дни из-за нехватки питьевой воды в прифронтовых подразделениях одной из воинских частей в Мадагизе стали пользоваться сточной водой.

Из-за этого среди солдат распространились инфекционные заболевания.

Сообщается, что несмотря на карантинные меры, возникли серьезные проблемы со здоровьем у военнослужащего Арама Аракеляна, он был размещен в военном госпитале на территории Ханкенди.

Хотя инцидент и скрывается от общественности, "министр сельского хозяйства" "НКР" Арам Мхоян провел чрезвычайное собрание с участием "первого заместителя начальника управления окружающей среды и природных ресурсов" Артура Габриэляна и местного "военного командования", посвященное снабжению воинских частей питьевой водой.