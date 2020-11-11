Грузия предоставила воздушный коридор для российских миротворцев

Грузия по просьбе Азербайджана и Армении предоставила воздушный коридор для российских миротворцев.

Грузия по просьбе Азербайджана и Армении предоставила воздушный коридор для российских миротворцев.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом специальный представитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе заявил радиостанции "Эхо Кавказа".

По его словам, часть миротворческого контингента России по предварительному согласованию и в течение ограниченного времени будет доставлена в зону конфликта через воздушное пространство Грузии: "Наши партнеры проинформированы об этом".