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Грузия предоставила воздушный коридор для российских миротворцев

Грузия предоставила воздушный коридор для российских миротворцев Грузия по просьбе Азербайджана и Армении предоставила воздушный коридор для российских миротворцев.
Нагорно-карабахский конфликт
11 ноября 2020 г. 16:22
Грузия предоставила воздушный коридор для российских миротворцев
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Грузия по просьбе Азербайджана и Армении предоставила воздушный коридор для российских миротворцев.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом специальный представитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе заявил радиостанции "Эхо Кавказа".

По его словам, часть миротворческого контингента России по предварительному согласованию и в течение ограниченного времени будет доставлена в зону конфликта через воздушное пространство Грузии: "Наши партнеры проинформированы об этом".

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Rusiya sülhməramlıları üçün hava dəhlizi açıb

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