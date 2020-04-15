МИД Грузии: Поддерживаем территориальную целостность Азербайджана

Грузия не признаёт второй тур так называемых "выборов", проведённых сепаратистским режимом на оккупированных территориях Азербайджана.



Как сообщает Report, об этом говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел Грузии.



"Грузинская сторона не признаёт так называемую независимость Нагорного Карабаха и следовательно не признаёт второй тур т.н. президентских выборов, проведённых в регионе Азербайджана. Грузия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики в рамках международно признанных границ и поддерживает мирное урегулирование конфликта на основе принципов и норм международного права", - говорится в заявлении.



Напомним, организованные Арменией 31 марта этого года на оккупированных территориях Азербайджанской Республики незаконные "выборы" были резко осуждены и не приняты международной общественностью.



