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МИД Грузии: Поддерживаем территориальную целостность Азербайджана

Грузия не признаёт второй тур так называемых "выборов" в Карабахе

Грузия не признаёт второй тур так называемых выборов в Карабахе

Грузия не признаёт второй тур так называемых "выборов", проведённых сепаратистским режимом на оккупированных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел Грузии.

"Грузинская сторона не признаёт так называемую независимость Нагорного Карабаха и следовательно не признаёт второй тур т.н. президентских выборов, проведённых в регионе Азербайджана. Грузия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики в рамках международно признанных границ и поддерживает мирное урегулирование конфликта на основе принципов и норм международного права", - говорится в заявлении.

Напомним, организованные Арменией 31 марта этого года на оккупированных территориях Азербайджанской Республики незаконные "выборы" были резко осуждены и не приняты международной общественностью.


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