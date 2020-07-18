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Грузинский эксперт: Никол Пашинян потерял не только рейтинг, но и голову

Грузинский эксперт: Никол Пашинян потерял не только рейтинг, но и голову Армения не в состоянии независимо принять решение об атаке на Азербайджан
Нагорно-карабахский конфликт
18 июля 2020 г. 17:53
Грузинский эксперт: Никол Пашинян потерял не только рейтинг, но и голову

Политические эксперты Грузии не согласны с мнением, что официальный Тбилиси демонстрирует пассивность в связи с напряженностью на азербайджано-армянской границе. 

Об этом грузинскому бюро Report заявил грузинский политолог, профессор Симон Копадзе.

По его словам, вопрос территориальной целостности - общая проблема для Грузии и Азербайджана: "Грузия и Азербайджан всегда взаимно поддерживает независимость и территориальную целостность друг друга. Последние события доказывают, что в установлении мира на Южном Кавказе заинтересованы только Грузия и Азербайджан".

Эксперт отметил, что обвинения Армении в адрес Азербайджана о попытке совершить диверсию на автомобиле марки УАЗ просто смехотворны: "Это смешно как анекдот".

По его словам, Армения не существует на международной политической арене в качестве независимого игрока: "Армения – марионеточное, квази-государство и полностью подчинена России".

С.Копадзе отметил, что на фоне тяжелой ситуации в стране в связи с COVID-19 Армения не готова к войне: "Сейчас Никол Пашинян потерял не только рейтинг, но и голову".

По его словам, если бы Армения была независимым государством, Грузия могла бы пригласить стороны конфликта провести переговоры в Тбилиси.

Грузинский историк, профессор Сухумского государственного университета Гурам Мархулиа также сказал Report, что невозможно, чтобы Грузия оставалась равнодушной к столкновениям, происходящим по соседству: "Весь грузинский народ с болью в сердце наблюдает за ситуацией на азербайджано-армянской границе. Проблема Азербайджана – проблема Грузии, потому что две страны и их народы очень крепко связаны. Независимость Грузии зависит от мощи Азербайджана. Грузино-азербайджанская дружба и единство очень прочное".

По словам историка, последние атаки Армении на Азербайджан – очередная провокация: "Армения не в состоянии независимо принять решение об атаке на Азербайджан. Решение продиктовано из Москвы".

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Версия на азербайджанском языке Gürcü ekspert: “Nikol Paşinyan nəinki reytinqini, hətta başını da itirib”

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