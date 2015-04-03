​Гражданин Турции направил президенту Азербайджана свое стихотворение, посвященное Ходжалы

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Гражданин Турции Турхан Салташ, проживающий в Анкаре, написал письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, Т.Салташ выразил в письме свои самые наилучшие пожелания президенту Азербайджана: "Вы дорогой друг и стучащее сердце великого тюркского народа. Мы вписали Ваше имя в наши сердца. Пусть всегда будет радость в Вашем доме и минуют Вас все беды. Пусть долгими будут Ваши годы. Да хранит Вас Аллах! Мы верим, что в скором времени разрешится Карабахский конфликт, который является болью не только для азербайджанского народа, но всего тюркского мира. Мы заявляем, что на этом пути всегда будем находиться рядом с Вами. Пусть все закрытые двери раскроются перед Вами, господин президент!"
Гражданин Турции в своем письме написал также стихотворение, посвященное Ходжалы:
Ты горечь, терзающая душу мне,
Ты боль, обжигающая сердце,
Сожженный, испепеленный мой,
Город-шехид Ходжалы!
Чтоб не расстаться нам с тобой, лучше б умер я,
Что же делать, подскажи? Есть же выход у меня.
Скажи, цветы, что принес тебе,
Куда же мне деть, мой Ходжалы?!
О тебе все думая,
Слезы проливая,
Поседел я, Ходжалы!
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