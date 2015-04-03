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    ​Гражданин Турции направил президенту Азербайджана свое стихотворение, посвященное Ходжалы

    Испепеленный, город-шехид Ходжалы мой

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Гражданин Турции Турхан Салташ, проживающий в Анкаре, написал письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, Т.Салташ выразил в письме свои самые наилучшие пожелания президенту Азербайджана: "Вы дорогой друг и стучащее сердце великого тюркского народа. Мы вписали Ваше имя в наши сердца. Пусть всегда будет радость в Вашем доме и минуют Вас все беды. Пусть долгими будут Ваши годы. Да хранит Вас Аллах! Мы верим, что в скором времени разрешится Карабахский конфликт, который является болью не только для азербайджанского народа, но всего тюркского мира. Мы заявляем, что на этом пути всегда будем находиться рядом с Вами. Пусть все закрытые двери раскроются перед Вами, господин президент!"

    Гражданин Турции в своем письме написал также стихотворение, посвященное Ходжалы:

    Ты горечь, терзающая душу мне,

    Ты боль, обжигающая сердце, 

    Сожженный, испепеленный мой,

    Город-шехид Ходжалы!

    Чтоб не расстаться нам с тобой, лучше б умер я,

    Что же делать, подскажи? Есть же выход у меня.

    Скажи, цветы, что принес тебе,

    Куда же мне деть, мой Ходжалы?!

    О тебе все думая,

    Слезы проливая,

    Поседел я, Ходжалы!

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