ГПС: На линии фронта предотвращена провокация армян

Вражеская сторона продолжает осуществлять провокации против боевых позиций отдельной пограничной дивизии "Газах" Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана, осуществляющих защиту и оборону государственной границы Азербайджана в Газахском и Агстафинском направлениях.

Об этом сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы.

"Начиная с 16:00 15 января наши пограничные боевые посты в направлении села Мазам Газахского района и автодорога от центра Газахского района до села Мазам были подвержены интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия и снайперских винтовок со стороны подразделений вооруженных сил Армении, расположенных вблизи села Беркабер в Иджеванском районе Армении.

Провокация противника была предотвращена, боевые позиции врага были подавлены ответным огнем", - сообщили в ГПС.