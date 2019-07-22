ГПС Азербайджана: Раненый армянами солдат идет на поправку

"Состояние здоровья солдата Государственной пограничной службы Азербайджана Джейхуна Байрамова, раненного в результате обстрела армянскими вооруженными подразделениями, улучшилось".

Об этом Report сказал главный офицер пресс-службы ГПС Ровшан Джахангиров.

Он отметил, что лечение солдата продолжается в госпитале ГПС: "Состояние здоровья раненого улучшилось, он идет на поправку. Все в порядке. После заключения врачебной комиссии он будет выписан из больницы и направлен домой. В настоящее время лечение продолжается".

Отметим, что 18 июля 2019 года, около 00:20 часов ночи подразделения вооруженных сил Армении с позиций в селе Зоракан Ноемберянского района Армении нарушили режим прекращения огня, обстреляв из крупнокалиберного оружия позиции пограничного боевого пункта близ села II Шыхлы Газахского района Азербайджана. Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем. Во время происшествия находившийся на боевой службе в пограничном боевом пункте пограничного отряда "Газах" погранвойск Государственной пограничной службы солдат Джейхун Байрамов был ранен.

Начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев побывал на месте происшествия, встретился с личным составом пограничного боевого пункта и дал соответствующие поручения по усилению служебно-боевой деятельности".