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ГПС Азербайджана: Провокация Армении на границе подавлен ответным огнем

ГПС Азербайджана: Провокация Армении подавлен ответным огнем

Армянские СМИ распространили сегодня информацию о том, что якобы азербайджанская сторона совершила диверсию на азербайджано-армянской границе в направлении Газахского района, в результате чего был ранен военнослужащий ВС Армении.

Как сообщили Report в пресс-службе Государственной пограничной службы Азербайджана, информация о диверсии со стороны военнослужащих ГПС не соответствует действительности и не отражает реальности.

"С утра 6 марта наши пограничные боевые пункты в направлении сел Джафарли Газахского района подвергались интенсивному обстрелу крупнокалиберным оружием и снайперскими винтовками со стороны подразделений ВС Армении, расположенными близ сел Севкар и Сарыгуюг Иджеванского района Армении.

Вражеская диверсия была предотвращена, боевые позиции ВС Армении, откуда открыли огонь по нашим пограничным боевым пунктам, были подавлены ответным огнем", - сообщили в ГПС.

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