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ГПС Азербайджана: Предотвращена провокация Армении

ГПС Азербайджана: Предотвращена провокация Армении

Сегодня, начиная с 14:00, наши военные пограничные посты в селе Гушчу Айрым Газахского района были обстреляны из крупнокалиберного огнестрельного оружия и снайперских винтовок Вооруженных сил Армении, расположенных около села Воскепар Ноемберянского района Армении. 

Об этом сообщили Report из пресс-службы Государственной пограничной службы.

Вражеская провокация была предотвращена, боевые позиции ВС Армении, откуда открыли огонь по нашим пограничным боевым пунктам, были подавлены ответным огнем", - сообщили в ГПС.

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