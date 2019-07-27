​ГПС: Армянские снайперы обстреляли азербайджанский военный грузовик

В связи с информацией в армянских СМИ о нарушении режима прекращения огня на азербайджано-армянской границе заявляем, что противник совершил очередную провокацию, нарушив режим прекращения огня и обстреляв боевые позиции на линии соприкосновения войск.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Вражеские снайперы обстреляли грузовик "Камаз", едущий позади боевых позиций, одна из пуль попала в лобовое стекло.

Огонь армянских снайперов был подавлен ответным огнем.

Подразделения Государственной пограничной службы полностью контролируют оперативную обстановку на линии соприкосновения войск на азербайджано-армянской государственной границе.