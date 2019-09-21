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Госсекретарь: США приветствуют встречи на высоком уровне по урегулированию карабахского конфликта

Госсекретарь США: Приветствуем встречи по карабахскому урегулированию

США приветствуют встречи на высоком уровне по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в послании Госсекретаря США Майкла Помпео в связи с Днем независимости Армении.

В своем поздравительном послании Майк Помпео отметил, что США, как один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, приветствуют встречи на высоком уровне "для достижения урегулирования конфликта путем переговоров, также как и усилия по созданию условий, способствующих продуктивным дискуссиям и подготовке народов к миру".

Напомним, главы МИД Азербайджана и Армении проведут очередную встречу по нагорно-карабахскому урегулированию 23 сентября в Нью-Йорке. 

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