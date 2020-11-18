Госсекретарь: Италия всегда поддерживала резолюции ООН по Карабаху

Россию связывают экономико-энергетические отношения с Турцией и Азербайджаном в регионе

"Италия всегда поддерживала позицию ООН по нагорно-карабахскому конфликту, то есть заявляла о необходимости возвращения Азербайджану всех оккупированных территорий".

По сообщению Report, об этом в интервью агентству Agenzia Nova заявил госсекретарь Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии Манлио Ди Стефано.

"В 90-е годы было принято много резолюций, в которых подчеркивалась необходимость возвращения Азербайджану оккупированных территорий", - отметил Манлио Ди Стефано.

Он заявил, что итальянская сторона выступает за соблюдение прав армянской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана: "У нас нет никаких сомнений в соблюдении Азербайджаном этих прав. Всем известно о том, что Азербайджан является многоконфессиональной страной".

Итальянский чиновник также прокомментировал участие России в достижении договоренности по нагорно-карабахскому конфликту:

"Россия в сложившейся ситуации продемонстрировала в Нагорном Карабахе реальную политику. Армения можно сказать всегда находилась под протекторатом России, но в то же время Россию связывают экономико-энергетические отношения с Турцией и Азербайджаном в регионе".

По словам М.Ди Стефано, возвращение Нагорного Карабаха Азербайджану с гарантией пребывания армянской общины создало новую геополитическую обстановку.

"Турция становится все более и более важным действующим лицом в этом вопросе. Мы говорим о второй по силе армии НАТО и в этом контексте необходимо спросить, каких позиций придерживаются Запад и НАТО. Мы должны определиться с тем, каков состав НАТО на сегодняшний день и как привести политику Альянса к общему знаменателю. Это важный вопрос, на который не так-то просто ответить", - заключил Ди Стефано.