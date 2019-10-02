 Наверх

Госпогранслужба Азербайджана предотвратила диверсию армянской стороны

Госпогранслужба Азербайджана предотвратила диверсию армянской стороны

Минувшим днем пограннаряды, несущие службу на боевых позициях в направлении Газахского района, обнаружили и предотвратили передвижение диверсионно-подрывных групп, следовавших со стороны боевых позиций ВС Армении на линии соприкосновения на госгранице с Арменией в направлении наших территорий.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Азербайджана.

В то же время наши пограничные боевые пункты подверглись неоднократному интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия со стороны ВС Армении.

Во всех случаях обстрел наших позиций со стороны вооруженных сил Армении был подавлен ответным огнем.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!