Госпогранслужба Азербайджана предотвратила диверсию армянской стороны

Минувшим днем пограннаряды, несущие службу на боевых позициях в направлении Газахского района, обнаружили и предотвратили передвижение диверсионно-подрывных групп, следовавших со стороны боевых позиций ВС Армении на линии соприкосновения на госгранице с Арменией в направлении наших территорий.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Азербайджана.

В то же время наши пограничные боевые пункты подверглись неоднократному интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия со стороны ВС Армении.

Во всех случаях обстрел наших позиций со стороны вооруженных сил Армении был подавлен ответным огнем.