Госкомитет: За последние 25 лет снайперами убито 34 азербайджанских ребенка

"С 1994 года и по сей день 34 азербайджанских ребенка были убиты снайперами".

Как сообщает Report, об этом заведующий отделом информации и аналитических исследований Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров заявил на семинаре "Национализация Целей устойчивого развития для детей".

Завотделом отметил, что оккупация Арменией азербайджанских земель трагически сказалась и на детях: "Сотни тысяч детей пострадали во время боев в Нагорном Карабахе. Это одна из глобальных проблем в мире. Мир не должен оставаться безразличным к этому".