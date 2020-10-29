О нас
Report Georgia
Аудио новости

Госкомиссия: Армения отказалась принимать 84-летнего Мишу Мелкумяна

Госкомиссия: Армения отказалась принимать 84-летнего Мишу Мелкумяна Государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан распространила информацию:
Нагорно-карабахский конфликт
29 октября 2020 г. 19:22
Госкомиссия: Армения отказалась принимать 84-летнего Мишу Мелкумяна

Государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан распространила информацию:

Как сообщает Report, в информации говорится:

"Согласно поручению президента Азербайджана, Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджанской Республики при посредничестве Международного комитета Красного креста (МККК) 28 октября на азербайджано-грузинской границе передала армянской стороне 85-летнюю Бабаян Евгению, которая осталась одна в беспомощном состоянии после отступления армянских войск с поля боя. Однако армянская сторона в очередной раз проявила негуманное отношение и в последний момент отказалась принимать спасенного азербайджанскими солдатами 84-летнего Мишу Мелкумяна.

29 октября при участии Министерства обороны Азербайджана, посредничестве ОБСЕ и МККК, Государственная комиссия в одностороннем порядке передала армянской стороне тела 30 армянских военных в Товузском направлении Азербайджанской Республики.

Во время гуманитарного процесса инцидента не наблюдалось.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dövlət Komissiyası: Ermənistan qeyri-humanistlik göstərərək 84 yaşlı Mişa Melkumyanı təhvil almaqdan imtina edib

Новости партнеров

Самое важное

Минобороны: Сбиты два штурмовика Су-25 Армении
Минобороны: Сбиты два штурмовика Су-25 Армении
29 октября 2020 г. 14:25
Тела армянских солдат и граждане Армении переданы противнику
Тела армянских солдат и граждане Армении переданы противнику
29 октября 2020 г. 14:03
Изменена дата встречи главы МИД Азербайджана с сопредседателями
Изменена дата встречи главы МИД Азербайджана с сопредседателями
29 октября 2020 г. 11:59
Брошенные армянами при отступлении боеприпасы и техника
Брошенные армянами при отступлении боеприпасы и техника
29 октября 2020 г. 10:53
Президент: Если кто-то хочет создать для армян второе государство, пусть даст часть своей территории
Президент: Если кто-то хочет создать для армян второе государство, пусть даст часть своей территории
29 октября 2020 г. 08:44
Ильхам Алиев: Поражение, которое мы нанесли Армении на поле боя, должно быть серьезным сигналом
Ильхам Алиев: Поражение, которое мы нанесли Армении на поле боя, должно быть серьезным сигналом
29 октября 2020 г. 08:32
Ильхам Алиев: Сближение Турции и России - это важный фактор региональной безопасности
Ильхам Алиев: Сближение Турции и России - это важный фактор региональной безопасности
29 октября 2020 г. 08:22
МО опубликовало список уничтоженной боевой техники противника  
МО опубликовало список уничтоженной боевой техники противника  
29 октября 2020 г. 07:53
Президент: Предполагаемое возвращение пяти районов на первом этапе сейчас уже не актуально
Президент: Предполагаемое возвращение пяти районов на первом этапе сейчас уже не актуально
29 октября 2020 г. 07:22
Президент Азербайджана: Из трех нарушений перемирия все три на совести армянской стороны
Президент Азербайджана: Из трех нарушений перемирия все три на совести армянской стороны
29 октября 2020 г. 01:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi