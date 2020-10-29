Госкомиссия: Армения отказалась принимать 84-летнего Мишу Мелкумяна

Государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан распространила информацию:

Государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан распространила информацию:

Как сообщает Report, в информации говорится:

"Согласно поручению президента Азербайджана, Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджанской Республики при посредничестве Международного комитета Красного креста (МККК) 28 октября на азербайджано-грузинской границе передала армянской стороне 85-летнюю Бабаян Евгению, которая осталась одна в беспомощном состоянии после отступления армянских войск с поля боя. Однако армянская сторона в очередной раз проявила негуманное отношение и в последний момент отказалась принимать спасенного азербайджанскими солдатами 84-летнего Мишу Мелкумяна.

29 октября при участии Министерства обороны Азербайджана, посредничестве ОБСЕ и МККК, Государственная комиссия в одностороннем порядке передала армянской стороне тела 30 армянских военных в Товузском направлении Азербайджанской Республики.

Во время гуманитарного процесса инцидента не наблюдалось.