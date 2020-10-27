Госкомиссия: Армения не забирает тела своих военнослужащих

"Выражая свою приверженность нормам международного права и в то же время требованиям Женевской конвенции, Азербайджанская Республика еще раз подтвердила свою гуманную позицию после объявления в Москве о режиме гуманитарного прекращения огня между Арменией

"Выражая свою приверженность нормам международного права и в то же время требованиям Женевской конвенции, Азербайджанская Республика еще раз подтвердила свою гуманную позицию после объявления в Москве о режиме гуманитарного прекращения огня между Арменией и Азербайджанской Республикой".

Как сообщает западный центр Report, об этом сказал секретарь Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов.

По его словам, в ходе встречи 12 октября Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан с главой азербайджанского представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) было заявлено о готовности возвращения в одностороннем порядке тел 30 армянских военнослужащих, а также двух гражданских лиц, оставленных в беспомощном состоянии при отступлении вооруженных сил Армении.

Несмотря на вышесказанное, Армения до сих пор не ответила на предложения Азербайджана, что мы расцениваем как неуважение к нормам международного права и демонстрацию негуманного отношения Армении к своим гражданам".