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Госкомиссия: Армения не забирает тела своих военнослужащих

Госкомиссия: Армения не забирает тела своих военнослужащих "Выражая свою приверженность нормам международного права и в то же время требованиям Женевской конвенции, Азербайджанская Республика еще раз подтвердила свою гуманную позицию после объявления в Москве о режиме гуманитарного прекращения огня между Арменией
Нагорно-карабахский конфликт
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27 октября 2020 г. 20:51
Госкомиссия: Армения не забирает тела своих военнослужащих

"Выражая свою приверженность нормам международного права и в то же время требованиям Женевской конвенции, Азербайджанская Республика еще раз подтвердила свою гуманную позицию после объявления в Москве о режиме гуманитарного прекращения огня между Арменией и Азербайджанской Республикой".

Как сообщает западный центр Report, об этом сказал секретарь Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов.

По его словам, в ходе встречи 12 октября Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан с главой азербайджанского представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) было заявлено о готовности возвращения в одностороннем порядке тел 30 армянских военнослужащих, а также двух гражданских лиц, оставленных в беспомощном состоянии при отступлении вооруженных сил Армении.

Несмотря на вышесказанное, Армения до сих пор не ответила на предложения Азербайджана, что мы расцениваем как неуважение к нормам международного права и демонстрацию негуманного отношения Армении к своим гражданам".

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Komissiyası: Ermənistan hərbçilərinin meyitlərini və mülki şəxslərini təhvil almır

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