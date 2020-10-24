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"Голос Америки" принес извинения

"Голос Америки" принес извинения Радиостанция "Голос Америки" опубликовала на своем сайте и на официальной Facebook-странице заявление известной своей предвзятой позицией к Азербайджану организации Human Rights Watch
Нагорно-карабахский конфликт
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24 октября 2020 г. 18:30
Голос Америки принес извинения

Радиостанция "Голос Америки" опубликовала на своем сайте и на официальной Facebook-странице заявление известной своей предвзятой позицией к Азербайджану организации Human Rights Watch.

Как передает Report, организация, не полагаясь на какие-либо серьезные источники, заявила, что Азербайджанская армия якобы наносит удары по гражданскому населению в Нагорном Карабахе.

Поделившись со своими читателями этой ложной информацией, радиостанция "Голос Америки" даже приложила к ней фотографию дома в Гяндже, разрушенного в результате ракетной атаки армян.

Данная публикация вызвала серьезное недовольство читателей. Радиостанция принесла извинения и стерла информацию и фото со своей Facebook-страницы.

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Версия на английском языке Voice of America apologizes for fake photo
Версия на азербайджанском языке “Amerikanın səsi" üzr istədi

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