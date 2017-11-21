Главы МИД России и Армении обсудили нагорно-карабахское урегулирование

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Ереване переговоры со своим армянским коллегой Эдвардом Налбандяном, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Встреча прошла в закрытом для прессы формате.
Повестка дня переговоров включала в себя вопросы двустороннего сотрудничества, внешнеполитического взаимодействия по линии ЕврАзЭС, ОДКБ и СНГ, координации позиций в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы, Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).
Главы дипведомств также обсудили проблематику региональной безопасности, в том числе нагорно-карабахское урегулирование.