Главы МИД Франции и Армении обсудят нагорно-карабахское урегулирование

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро cегодня обсудит со своим коллегой из Армении Эдвардом Налбандяном ряд вопросов двусторонних отношений и процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам официальный представитель французского внешнеполитического ведомства Ромэн Надаль.

По словам Надаля, два министра обсудят предложения сопредседателей минской группы ОБСЕ, "чтобы при помощи переговоров найти мирное и устойчивое решение нагорно-карабахского конфликта".