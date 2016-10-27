 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Главы МИД Франции и Армении обсудят нагорно-карабахское урегулирование

    Жан-Марк Эйро и Эдвард Налбандян обсудят предложения сопредседателей минской группы ОБСЕ

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро  cегодня  обсудит со своим коллегой из Армении Эдвардом Налбандяном ряд вопросов двусторонних отношений и процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам официальный представитель французского внешнеполитического ведомства Ромэн Надаль.

    По словам Надаля, два министра обсудят предложения сопредседателей минской группы ОБСЕ, "чтобы при помощи переговоров найти мирное и устойчивое решение нагорно-карабахского конфликта".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi