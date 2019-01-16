Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся сегодня в Париже

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретятся сегодня в Париже.

Как сообщает Report, встреча состоится при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов – Российская Федерация, Стефан Висконти – Франция и Эндрю Cхофер – США) .

На встрече также будет участвовать личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Будет обсуждён переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Напомним, Э. Мамедъяров уже прибыл в Париж. Накануне он провел встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ.