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    Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся сегодня в Париже

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретятся сегодня в Париже.

    Как сообщает Report, встреча состоится при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов – Российская Федерация, Стефан Висконти – Франция и Эндрю Cхофер – США) .

    На встрече также будет участвовать личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

    Будет обсуждён переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

    Напомним, Э. Мамедъяров уже прибыл в Париж. Накануне он провел встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ. 

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