 Наверх

Главу сепаратистов Нагорного Карабаха вызвали на допрос

Главу сепаратистов Нагорного Карабаха вызвали на допрос

Специальная следственная служба (ССС) Армении направила повестку главе сепаратистского режима на оккупированных территориях Азербайджана в Нагорном Карабахе Бако Саакяну

Как сообщает Report со ссылкой на “Rusarminfo”, главу сепаратистов допросят  по делу 1 марта 2008 года, когда в ходе акций протеста оппозиции погибли 10 человек, ранения получили 230 человек.

По данным издания, повестка направлена также генерал-майору Самвелу Карапетяну.

По делу 1 марта в качестве обвиняемых проходят бывший президент республики Роберт Кочарян, экс-министр обороны Сейран Оганян (в 2008 г. начальник Генштаба ВС Армении), бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров (тогда — замминистра обороны, начальник Ереванского гарнизона) и бывший вице-премьер Армен Геворкян (тогда — глава аппарата президента Армении).

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!