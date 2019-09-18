Главу сепаратистов Нагорного Карабаха вызвали на допрос

Специальная следственная служба (ССС) Армении направила повестку главе сепаратистского режима на оккупированных территориях Азербайджана в Нагорном Карабахе Бако Саакяну.

Как сообщает Report со ссылкой на “Rusarminfo”, главу сепаратистов допросят по делу 1 марта 2008 года, когда в ходе акций протеста оппозиции погибли 10 человек, ранения получили 230 человек.

По данным издания, повестка направлена также генерал-майору Самвелу Карапетяну.

По делу 1 марта в качестве обвиняемых проходят бывший президент республики Роберт Кочарян, экс-министр обороны Сейран Оганян (в 2008 г. начальник Генштаба ВС Армении), бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров (тогда — замминистра обороны, начальник Ереванского гарнизона) и бывший вице-премьер Армен Геворкян (тогда — глава аппарата президента Армении).