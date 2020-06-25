Эксперт: Главным вызовом для Азербайджана является оккупация его земель

Главным вызовом для Азербайджана является восстановление территориальной целостности страны.

Как передает Report, об этом на вебинаре "Азербайджано-белорусские отношения в постпандемический период" заявил эксперт Центра анализа международных отношений Фуад Чирагов.

"Перед страной стоят нелегкие задачи: это - диверсификация ненефтяного сектора, повышение уровня экспорта в этой отрасли. Кроме того, оккупация азербайджанских земель не дает создать полностью удобные условия для регионального сотрудничества. Этот конфликт невыгоден никому из народов, а только определенным силам",-сказал он.

При этом Ф. Чирагов отметил, что двусторонние отношения являются приоритетом внешней политики Азербайджана: "В этой связи отношения с Беларусью носят особенный характер, направленный на всестороннее развитие".