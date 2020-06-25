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Эксперт: Главным вызовом для Азербайджана является оккупация его земель

Главным вызовом для Азербайджана является оккупация его земель

Главным вызовом для Азербайджана является восстановление территориальной целостности страны.

Как передает Report, об этом на вебинаре "Азербайджано-белорусские отношения в постпандемический период" заявил эксперт Центра анализа международных отношений Фуад Чирагов.

"Перед страной стоят нелегкие задачи:  это - диверсификация ненефтяного сектора, повышение уровня экспорта в этой отрасли. Кроме того, оккупация азербайджанских земель не дает создать полностью удобные условия для регионального сотрудничества. Этот конфликт невыгоден никому из народов, а только определенным силам",-сказал он. 

При этом Ф. Чирагов отметил, что двусторонние отношения являются приоритетом внешней политики Азербайджана: "В этой связи отношения с Беларусью носят особенный характер, направленный на всестороннее развитие".

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