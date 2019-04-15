Главы МИД России, Азербайджана и Армении проводят встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ

В Москве проходит встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении Сергея Лаврова, Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабхскому урегулированию, сообщает Report.
Отметим, что сопредседатели МГ ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию представлены Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шефером (США).
На встрече также принимает участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости