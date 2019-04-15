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Главы МИД России, Азербайджана и Армении проводят встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ

Главы МИД России, Азербайджана и Армении встречаются с сопредседателям
​В Москве проходит встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабхскому урегулированию

В Москве проходит встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении Сергея Лаврова, Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабхскому урегулированию, сообщает Report.

Отметим, что сопредседатели МГ ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию представлены Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шефером (США).

На встрече также принимает участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик. 

В ходе встречи стороны обсудили перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

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