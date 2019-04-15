Главы МИД России, Азербайджана и Армении проводят встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ

Главы МИД России, Азербайджана и Армении встречаются с сопредседателям

​В Москве проходит встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабхскому урегулированию

15 апреля, 2019 13:58

https://report.az/storage/news/cf90c015162e6d3a35092541f507e964/bcfc447e-5e1f-4ac4-a95d-0dd647aa91de_292.jpg В Москве проходит встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении Сергея Лаврова, Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабхскому урегулированию, сообщает Report. Отметим, что сопредседатели МГ ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию представлены Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шефером (США). На встрече также принимает участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик. В ходе встречи стороны обсудили перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта.