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Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Москве с Лавровым

​Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Москве с Лавровым

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в понедельник в российской столице с азербайджанским и армянским коллегами Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном, чтобы обсудить перспективы урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. 

Как передаёт Report, закрытые консультации пройдут в свете итогов переговоров 29 марта в Вене Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

К министрам присоединятся сопредседатели минской группы ОБСЕ - Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США).

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