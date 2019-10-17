Cопредседатели МГ ОБСЕ: Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся до конца года

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении подтвердили свое намерение провести еще одну встречу до конца нынешнего года.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам визита в регион.

Также отмечается, что в скором времени посредники посетят Вену, чтобы уведомить Постоянный совет ОБСЕ и членов Минской группы о ходе процесса по нагорно-карабахскому урегулированию.

Напомним, ранее сопредседатель МГ ОБСЕ от России Игорь Попов заявил, что следующая встреча министров Азербайджана и Армении может состояться в декабре в Братиславе.