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Главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу сегодня

Главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу по Карабаху

Сегодня состоится встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна.

Как сообщает Report, встреча состоится по видеосвязи при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

В ходе нее будут обсуждены пути продвижения процесса урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на фоне борьбы с с пандемией COVID-19.

Напомним, накануне Э. Мамедъяров провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шефером (США), Стефаном Висконти (Франция) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршиком по видеосвязи.

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